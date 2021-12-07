Джо Байден объявил войну коррупции

В понедельник в преддверии «Саммита за демократию», который состоится 9 и 10 декабря в виртуальном формате, президент США Джо Байден анонсировал первую в истории страны стратегию по борьбе с коррупцией. Документ делает упор на укреплении дипломатического взаимодействия в области борьбы с коррупцией и предлагает дополнительные меры по предотвращению использования американской и международных финансовых систем для отмывания средств и легализации коррупционных доходов.
«Коррупция — это раковая опухоль внутри общества, болезнь, которая разъедает доверие к общественным институтам и способность правительств оказывать помощь своим гражданам», — отмечается в информационном бюллетене, поясняющем детали инициативы. Там же напоминается, что правительство Байдена, «отдавая отчет в способности коррупции разрушать демократию», 3 июня впервые заявило о планах создать стратегию по противодействию ей.
Причем власти США назвали это одним из главных приоритетов в области защиты национальных интересов.
Как отмечает NBC News, на документ, в частности, повлияло попадание в СМИ данных из так называемого Pandora Papers («Досье Пандоры»).
Напомним, что очередной компромат от Международного консорциума журналистских расследований был опубликован в октябре. Журналисты проанализировали порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых лидеров. В бумагах фигурировали 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 330 чиновников из 91 страны.
Придание огласке этих документов заставило американские власти задуматься над тем, как предотвратить отмывание денег и уход от налогов чиновниками и другими сильными мира сего.
Итогом этой работы и стала публикация 38-страничного документа. Стратегия состоит из пяти пунктов.
Первый предполагает более глубокую координацию всех ветвей власти в США по вопросу борьбы с коррупцией, в том числе и через «сбор и анализ разведданных о коррумпированных субъектах и их сетях», «усиление ресурсной базы правоохранительных органов» и интенсификацию обмена информацией между разведсообществом и силовиками. Со стороны исполнительной власти в этом процессе активное участие будут принимать американский Минфин, Минторг и Агентство по международной помощи USAID.
Во-вторых, планируется устранить дыры в американском финансовом законодательстве для предотвращения отмывания денег и других незаконных практик.
В частности, упор делается на противодействии отмыванию денег через приобретение недвижимости. По данным Белого дома, за последние пять лет на этом рынке США было отмыто порядка $2,3 млрд.
Как отметил в беседе с «Ъ» глава нью-йоркской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, по его наблюдениям, сейчас в престижнейших высотках Нью-Йорка и других американских городах среди реальных владельцев превалируют граждане КНР, других стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Причем самым популярным способом владения недвижимости, по его словам, «стали непрозрачные компании с ограниченной ответственностью (LLC), которые не отчитываются о конечных бенефициарах».
Чтобы в будущем не допустить отмывания денег через такие сделки, американское правительство обещает изменение законодательства и активную работу с Конгрессом, отмечается в информационном бюллетене.
В-третьих, чтобы усилить эффект от этих мер, правительство США намерено сотрудничать со своими коллегами по всему миру в части унификации законодательств других стран с общими антикоррупционными нормами. Это поможет привлекать к ответственности лиц, вовлеченных в международную коррупцию по всему миру, считает Белый дом.
Американские чиновники также намерены направить свои усилия на «защиту гражданских общественных институтов, представителей СМИ, включая журналистов-расследователей, разоблачающих коррупцию».
Помимо этого Белый дом обещает запустить «новую инициативу по привлечению стран-партнеров к выявлению и пресечению взяточничества за рубежом». Координация предполагается и с частным сектором, чтобы «улучшить международный деловой климат» и стимулировать внедрение антикоррупционных бизнес-процессов в американских транснациональных компаниях.
Четвертым пунктом в стратегии стоит «охрана и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры». Под этим Белый дом подразумевает шаги, связанные с взаимодействием в рамках G20 и G7, а также вхождение США в новые и существующие инициативы, например, в партнерство «Открытое правительство», направленное на повышение прозрачности работы властей по всему миру.
Наконец, пункт пять — это улучшение двустороннего дипломатического взаимодействия и использование ресурсов партнеров для достижения целей антикоррупционной политики.
Здесь американские власти планируют улучшение взаимодействия на уровне правительств, а также предоставление помощи другим странам по внедрению антикоррупционных мер.
Комментируя в разговоре с «Ъ» усилия американского правительства по борьбе с коррупцией, господин Шостак отметил: хотя администрация настаивает, что эта первая антикоррупционная стратегия, все-таки меры в этой области принимались давно и уже стали частью тренда как в США, так и на мировой арене.
При этом, по его словам, «здесь, конечно, палка о двух концах»: «С одной стороны, администрация пытается улучшить прозрачность и поставить препоны на пути зарубежных “коррумпированных” денег. А с другой, например, индустрия недвижимости, девелоперы, армия агентов, которые ее обслуживают, нуждаются в притоке иностранных покупателей».
Эксперт рассказал, что, по некоторым оценкам, иностранцы контролируют до 40% всего долларового объема стоимости американской недвижимости.
Антикоррупционная стратегия Белого дома — один из пунктов для обсуждения с партнерами на «Саммите за демократию», куда были приглашены 110 стран. Согласно списку, который опубликовал Госдепартамент, среди приглашенных — все ближайшие партнеры США, включая Канаду, Великобританию, Мексику, Австралию, ЕС.
Однако без приглашения остались, например, Китай, Россия и Венгрия.
В этой связи эксперты не исключают, что новая стратегия может использоваться и для борьбы с оппонентами. В частности, господин Шостак предложил не забывать, что «ярлык так называемых коррумпированных денег при желании удобно клеится на средства практически любого иностранного покупателя».