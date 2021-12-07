Чего ждут эксперты от переговоров Путина и Байдена

Сможет ли разговор президентов снять напряженность в украинском вопросе, какие еще темы для беседы могут возникнуть, произошло ли что-то в российско-американских отношениях со времени предыдущей встречи — об этом «Ведомости» расспросили экспертов.
Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев:
«Проблема напряженности на украинском направлении будет разрешена быстро, так как сама эта напряженность искусственно нагнеталась американскими СМИ через анонсы “российского вторжения”, хотя и не без демонстрации силы со стороны России».
Напряженность во многом нагнеталась как раз для того, чтобы всех успокоить «к Рождеству» и завершить ее завтра «прорывным» соглашением с Путиным, создав американскому президенту образ «миротворца», так как Байдену прекрасно известна бесперспективность давления на российского лидера. То, как быстро возникла ситуация с договоренностью о встрече, говорит само за себя.
«В вопросе о нерасширении НАТО, скорее всего, никаких гарантий Байден Путину не даст, да и в целом Украина и так уже де-факто свободно “осваивается” альянсом в военном плане. Так что здесь речь может идти скорее о договоренности об избежании инцидентов, подобных прохождению британского эсминца у крымского мыса Фиолент, договоренностях не размещать постоянные иностранные контингенты и базы на украинской территории, а также уведомлять об учениях, их районах, не заходить в пространство, которое Россия считает своим, — в первую очередь море и небо вокруг Крыма».
В то же время санкции — как действующие, так и анонсируемые, в том числе из-за напряженности вокруг Украины, — вряд ли будут обсуждаться в разговоре двух лидеров, это как раз и есть инструмент давления.
«Одним из обсуждаемых вопросов станут также взаимные ограничения в отношении дипломатов. Но тут, как ни парадоксально, Байдену сложнее действовать, чем даже с Украиной. Ведь в случае смягчения ограничений на него обрушится шквал критики как от республиканцев, так и от демократов — меры вводились как наказание за “вмешательство” России в американские выборы и считаются американским истеблишментом, общественным мнением, да и самим Байденом изначально справедливыми».
Наиболее возможно по итогам разговора двух лидеров развитие сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, в частности в области мер против российских граждан, которые замечены в противоправной деятельности в этой сфере.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин:
«По Украине Путин и Байден вряд ли договорятся. Проблема возникла не на пустом месте и имеет свою долгую историю, с 1990-х гг., одним саммитом это не решить. Вероятнее всего, вновь будут обозначены “красные линии”, во-первых, чтобы выиграть время, а во-вторых, чтобы не допустить скольжения вниз по наклонной».
Формального компромисса в плане гарантий нерасширения НАТО на Украину и Грузию не будет, но не исключено, что Путин и Байден попытаются договориться об этом в устной форме.
«Путин и Байден попытаются также развить женевские договоренности по диалогу в области стратегических вооружений и кибербезопасности, будут попытки вынести эти вопросы на новый уровень, а итоги “аудита” и оценки достигнутых летом этого года договоренностей будут, скорее всего, положительные. Лидеры России и США попытаются достигнуть прогресса по всем этим направлениям или по крайней мере подготовить повестку для новой личной встречи Путина и Байдена в следующем году».
Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам:
«На переговорах Путин и Байден рассмотрят достижения и неудачи по договоренностям, зафиксированным на личной встрече в Женеве. Несомненно, большое внимание будет уделено конфликту на Украине, который Байден собирается обсуждать подробно».
Встреча может стать попыткой добиться деэскалации конфликта, активизировать нормандский формат (Россия, Украина, Франция, Германия) и подтолкнуть стороны к соблюдению минских соглашений.
«Но украинская проблема не довлеет над всеми остальными, и лидерам двух стран есть о чем еще поговорить. Это стратегическая стабильность, вопросы контроля за вооружениями и кибербезопасности — словом, то, что Россия и США должны были прорабатывать по итогам Женевы. Лидеры двух стран также обсудят зеленую повестку и региональные проблемы, в том числе Сирию и иранскую ядерную сделку. Разговор Путина и Байдена должен стать своеобразной прелюдией к личной встрече президентов, которая может состояться в начале 2022 г.».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова:
«Конечно, один из основных вопросов встречи будет касаться того, что НАТО приближается к нашим границам, при этом нас же и обвиняют в агрессии. Вопрос — кто в таком случае проявляет агрессию? Помимо этого отдельно стоит вопрос о ситуации на Украине. Здесь у американской стороны много недопонимания нашей позиции, и нам есть о чем поговорить. Кроме этого, конечно, есть общие вопросы — безопасности, экологии и др.».
Моя личная надежда: возможно, президенты России и США затронут тему взаимного признания прививок от коронавируса.
«Текущая ситуация очень осложняет жизнь, например, спортсменов из-за непризнания “Спутника V”: их могут вообще не пустить в США на соревнования с российской вакциной либо после многочисленных препон выдать спецразрешение всего за несколько дней до въезда. Ставить же вторую вакцину поверх “Спутника” может быть небезопасно для здоровья. Весь мир смотрит на президентов: если они между собой договорятся по этому вопросу, ВОЗ может также пойти на уступки».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин:
«Я бы считал позитивным результатом встречи появление любых элементов доверия между Россией и США. В последнее время резко повысилось международное напряжение, а кампания против России приобрела небывалый размах из-за ситуации с Украиной».
Возникает впечатление, что это во многом связано с тупиком в развитии Украины в нынешнем варианте, который списывают на «вооруженную агрессию» со стороны России.
"Мы [с США] друг другу не доверяем. Российско-американские отношения дошли до такого уровня, что любой реально достигнутый результат в переговорах может считаться позитивным. Разговор идет не о действиях, а о способности разговаривать друг с другом.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев:
«От этой встречи [Путина и Байдена] я жду серьезного и ответственного разговора двух мировых лидеров, осознающих свою ответственность за состояние международных отношений и способных продвинуть вперед двусторонние отношения без оглядки на политическую конъюнктуру. Уверен, что российская сторона к этому готова».