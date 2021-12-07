Песков: эскалация напряженности в Европе требует личного общения Путина и Байдена

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Она экстраординарная. Конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
На вопрос о том, уместно ли общение президентов в условиях, когда одна страна готовится через несколько дней ввести санкции против другой, Песков ответил, что материалы в СМИ, описывающие предстоящие санкции, могут быть и «уткой».
Мы не знаем, утка это или слив, много сейчас всякого публикуется. Но вообще это все печально.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Однако, по его словам, президенты «никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя» и не собираются заводить переговоры в тупик на фоне этих сообщений.
Видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в закрытом режиме, начало ожидается сегодня после 18:00 по московскому времени.