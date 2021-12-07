15:15 (мск), источник: РБК
Онлайн-саммит Путина и Байдена. Что важно знать
Вечером во вторник состоится встреча президентов России и США в онлайн-формате. Как она пройдет, что будет обсуждаться и чего от нее ждать — в обзоре РБК.
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена начнется во вторник в 18:00 мск. Она будет проходить в видеоформате. Путин во время разговора будет находиться в своей резиденции в Сочи, Байден — в Вашингтоне.
О том, кто еще будет принимать участие в саммите, представители президентов не сообщали. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что перед каждым общением с американским коллегой Путин проводит совещания с ответственными за это направление российскими чиновниками. «Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России», — рассказал пресс-секретарь.
В похожем формате в середине ноября Байден встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча продлилась около трех часов, в разговоре принимали участие представительные делегации с каждой из сторон.
В Москве полагают, что встреча Путина и Байдена также будет довольно продолжительной.
Согласовывались ли какие-то заявления по итогам переговоров, стороны не сообщали.
Нынешний саммит — вторая после переговоров в Женеве в июне этого года встреча президентов.
«Мы это узнаем через шесть месяцев — сможем ли вместе работать, сможем ли улаживать вместе проблемы», — заметил тогда американский президент. Тогда же представители обеих стран заговорили о вероятности очередной встречи президентов в обозначенный период.
Спикеры Кремля и Белого дома в числе тем для обсуждения называют двусторонние отношения, кибербезопасность и стратегическую стабильность, региональные проблемы.
Говорить будут, в частности, про Афганистан, Иран, ситуацию на Украине, в Ливии и Сирии, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков.
В двусторонних отношениях после встречи в Женеве произошли некоторые сдвиги. Сразу после нее на рабочие места вернулись послы — Джон Салливан в Москву, Анатолий Антонов — в Вашингтон. Прошли встречи по стратегической стабильности и кибербезопасности, стороны предприняли попытку нормализовать работу посольств (дипломатические миссии обеих стран жалуются на сложные условия работы из-за нехватки дипломатов и невозможности получить для них визы).
Участились и контакты высокопоставленных представителей обеих администраций. В Москве с визитами побывали представитель президента США по вопросам изменения климата Джон Керри, заместитель госсекретаря Витория Нуланд (для чего Россия даже согласилась снять с нее визовые санкции), директор ЦРУ Уильям Бернс. В сентябре секретарь Совбеза России и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорили по телефону и в разговоре подчеркнули важность диалога двух с стран по стратегической стабильности и кибербезопасности. В конце ноября телефонный разговор состоялся у председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марка Милли и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Есть подвижки и по «Северному потоку — 2».
«Если оценивать отношения до и после Женевы, то можно сказать, что они появились. До Женевы их практически не было, поэтому появление пусть узкого, но все же списка тем, которые обсуждаются, — это безусловно сдвиг», — отметил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Однако говорить о позитивном тренде пока не приходится, особенно принимая во внимание ситуацию вокруг Украины, говорит Лукьянов. Весь последний месяц США и другие западные страны регулярно заявляют, что Россия якобы стягивает войска и военную технику к украинской границе. Западные столицы предостерегают Москву от опрометчивых шагов и грозят новыми санкциями. За несколько часов до разговора президентов источники Bloomberg и CNN заявили, что Запад из-за ситуации вокруг Украины готов ввести санкции, включающие ограничения на конвертацию рубля и возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. По информации CNN, под ограничения могут попасть члены «ближайшего окружения Путина», российские энергетические компании и банки, суверенный долг России.
Москва настаивает, что военных планов в отношении Украины не имеет, и призывает Киев исполнять Минские соглашения, дать непризнанным республикам Донбасса гарантии ненападения. На фоне этого обострения Путин напомнил о давнем российском предложении — получении Москвой гарантий от стран Запада о нерасширении НАТО на Восток. В ответ Россия также готова взять на себя обязательства в сфере европейской безопасности. Ушаков назвал эту тему «вопросом с бородой», напомнив, что в прошлом стороны давали только устные заверения, «но оказалось, что они ничего не стоят». «Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о предоставлении нам гарантий. Так дальше продолжаться не может», — сказал Ушаков.
Если после сегодняшнего разговора Путина с Байденом к перечню совместных вопросов добавится тема европейской безопасности, это будет большим успехом, говорит Лукьянов. «Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, все-таки говорят два главы государства», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.