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16:28 (мск), источник: РБК

Попова заявила, что снимать ограничения по COVID-19 преждевременно

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с COVID-19 остается напряженной: ежесуточное число новых случаев находится на высоком уровне. Ранее в России выявили два случая заражения омикрон-штаммом.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Снимать какие-либо ограничения по коронавирусу в России пока преждевременно, так как эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, это может привести к очередному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что на сегодняшний день в России выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Она подчеркнула, что он уже широко распространился в мире — обнаружен почти в 50 странах и риски остаются довольно высокими.

Она отметила, что все меры российских властей направлены на то, чтобы максимально сдержать его распространение в России.

О появлении омикрон-штамма сообщили британские ученые 24 ноября. Первые случаи заражения им выявили в ЮАР и Ботсване, затем новый штамм распространился в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии и других странах.

В ВОЗ отметили, что количество мутаций в омикрон-штамме носит «беспрецедентный» характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.

На этом фоне Россия ограничила въезд из ЮАР, Танзании, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Эсватини. Также с 2 декабря всех прибывающих в Россию из ЮАР и соседних стран отправляют на двухнедельный карантин. Тем не менее 6 декабря, новый штамм коронавируса в России был выявлен у двух прибывших из ЮАР пассажиров.

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