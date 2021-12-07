Мишустин заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса», — сказал Мишустин.
Он отметил, что пока неясно, как штамм повлияет на общую картину, однако нужно быть готовыми к любому сценарию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Калмыкии. Улучшение зарегистрировано в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова.
«Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения «омикроном».