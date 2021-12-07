17:29 (мск), источник: ТАСС
Срок действия результатов ПЦР-тестов на ковид сократили до 48 часов
Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов.
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МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в документе.
Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов. «Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19», — говорится в документе.
Ведомство уточнило, что выписка лица, контактировавшего с больным, у которого не появились симптомы в течение периода изоляции, осуществляется без ПЦР-теста.
Ранее о плане сократить срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус из-за особенностей штамма «омикрон» сообщала глава ведомства Анна Попова.
6 декабря в России были зафиксированы первые два случая заражения новым штаммом. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской республики.