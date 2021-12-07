Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным.
Разговор, по его словам, продлится «столько, сколько потребуется»: подобная беседа не имеет точного тайминга.
Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Российский президент прибыл туда из Нью-Дели, где он побывал с визитом днем ранее.
Разговор проходит по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она используется впервые.
Как ранее рассказывали в Кремле, линия была создана «еще при предыдущих администрациях», однако до сих пор бездействовала и «фактически поддерживалась только в технической работоспособности».
Сегодняшний разговор двух лидеров — пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.