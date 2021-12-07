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18:19 (мск), источник: ТАСС

Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

СОЧИ/ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. Они могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

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Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным.

Разговор, по его словам, продлится «столько, сколько потребуется»: подобная беседа не имеет точного тайминга.

Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Российский президент прибыл туда из Нью-Дели, где он побывал с визитом днем ранее.

Разговор проходит по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она используется впервые.
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Как ранее рассказывали в Кремле, линия была создана «еще при предыдущих администрациях», однако до сих пор бездействовала и «фактически поддерживалась только в технической работоспособности».

Сегодняшний разговор двух лидеров — пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.

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