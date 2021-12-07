CNN: США изучают возможность эвакуации американских граждан из Украины

По словам источников, на данный момент Пентагон прорабатывает ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации, от небольшой эвакуации государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан.
Источники телеканала подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации — самолеты прежнему летают из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.
Обсуждения планов по эвакуации являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько источников телеканала.
По данным телеканала, вечером 6 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела брифинг для сенаторов, в котором рассказала о «жестком» пакете санкций против России, который готовит администрация президента США в ответ на «возможное вторжение» российских войск на территорию Украины.
При этом Нуланд сообщила сенаторам, что варианты сдерживания «вторжения» довольно очевидны и ограниченны.
Источники телеканала подчеркивают, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о «вторжении». «Мы не знаем, решил ли Путин применить силу, но мы точно знаем, что он ставит российские вооруженные силы и российские силы безопасности в такое место, где они могли бы действовать довольно радикально», — цитирует директора ЦРУ Уильяма Бернса CNN.
7 декабря начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в режиме видеоконференции, одной из тем для обсуждения станет и ситуация на Украине.
Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT.
Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
На прошлой неделе Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.
Во время загрузки произошла ошибка.