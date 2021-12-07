Белоруссия с 1 января введет продовольственное эмбарго на товары из США, ЕС и Канады

«Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.
Постановление белорусского совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления или, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта, отметили в пресс-службе.
В перечне подлежащих запрету на ввоз в Белоруссию товаров содержатся свиньи и свинина, мясо КРС, некоторые субпродукты, различные виды другого мяса (в том числе соленое, сушеное или копченое), молочная продукция, овощи, орехи и фрукты, разные виды жира, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.
2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.
Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании.
Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за якобы причастность к перевозке мигрантов и за нарушения прав человека в Белоруссии.
В свою очередь, под санкции Великобритании попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий».