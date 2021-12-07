Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: Спитакское землетрясениеМеждународный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
20:09 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия с 1 января введет продовольственное эмбарго на товары из США, ЕС и Канады

Правительство Белоруссии с 1 января вводит запрет на ввоз в страну ряда товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Исландии, Великобритании и Ирландии, а также Северной Македонии, Черногории и Албании. Об этом говорится в сообщении совета министров — кабмин республики сегодня принял соответствующее постановление. Эмбарго на ввоз товаров вводится в качестве ответной меры на санкции западных стран против Белоруссии.

Источник: AP 2021

«Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление белорусского совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления или, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта, отметили в пресс-службе.

В перечне подлежащих запрету на ввоз в Белоруссию товаров содержатся свиньи и свинина, мясо КРС, некоторые субпродукты, различные виды другого мяса (в том числе соленое, сушеное или копченое), молочная продукция, овощи, орехи и фрукты, разные виды жира, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.

2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании.

Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за якобы причастность к перевозке мигрантов и за нарушения прав человека в Белоруссии.

В свою очередь, под санкции Великобритании попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как «Единая Россия» изменила состав высшего руководства
Вексельберг назвал социальный кризис одним из возможных последствий энергоперехода
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь