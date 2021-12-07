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20:23 (мск), источник: ТАСС

Переговоры Путина и Байдена по телемосту завершились

СОЧИ/ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились около 20:10 мск, таким образом, они продлились чуть более двух часов.

Источник: РИА "Новости"

Беседа глав государств началась примерно в 18:08 мск. Как сообщалось ранее, на встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем.

Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.

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Как сообщило агентство Bloomberg, Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.

Разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.

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