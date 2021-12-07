Положение о санкциях по «Северному потоку — 2» убрали из проекта оборонного бюджета США

В нем отмечается, что положение о «введении санкций в отношении “Северного потока — 2” было включено в одобренную нижней палатой законодательного органа версию проекта оборонного бюджета и “обязывало президента ввести санкции в отношении “Северного потока”. “Согласованный документ (проект бюджета — прим. ТАСС) не содержит данного положения”, — отмечается в заявлении.
Кроме того, из проекта бюджета было убрано содержавшееся в версии Палаты представителей положение, обязывающее вашингтонскую администрацию предоставлять на регулярной основе Конгрессу доклад о газопроводе. Опубликованный документ на всех своих 2 165 страницах не содержит какого-либо упоминания о «Северном потоке — 2». Как ожидается, уже на этой, либо на следующей неделе проект бюджета на примерно $770 млрд может быть одобрен Палатой представителей и Сенатом.
Ряд положений документа остался без изменений. Так, законодатели планируют направить Украине по военной линии от США, как и ранее, около $300 млн.
За включение рестрикций против газопровода выступали республиканцы, имеющие меньшинство в законодательном органе страны. Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся «Северного потока — 2». Республиканцы в Сенате, по сути, намеревались их усилить.
По данным ряда американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить демократов заблокировать данные рестрикции. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.
Исключено ужесточение санкций против суверенного долга РФ
Американские законодатели также исключили из согласованного проекта американского оборонного бюджета положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
«Законопроект в Палате [представителей] содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения», — говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
В сентябре Палата представителей Конгресса США в рамках проекта оборонного бюджета приняла законодательную инициативу, предполагающую запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы. Предполагалось, что под запрет попали бы облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.
Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких версий, власти США не предоставляют.
В середине июня вступили в силу американские санкции в отношении ряда операций с российским суверенным долгом. Американским финансовым учреждениям запретили участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России или Минфином. Кроме того, им запрещено «кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям».
Действующий запрет распространяется только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.
Исключение новых санкций против 35 россиян
Законодатели исключили из согласованной версии проекта оборонного бюджета положение, согласно которому вашингтонской администрации следовало рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
Как в нем отмечается, «законопроект в Палате [представителей] содержал поправку (раздел 6469), которая обязывала президента [США] представить заключение, включающее подробное обоснование относительно того, соответствуют ли определенные лица критериям для введения санкций» на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». «Согласованный документ (проект бюджета — прим. ТАСС) не содержит этого положения», — подчеркивается в заявлении.
Указанную инициативу Палата представителей Конгресса США одобрила в конце сентября. Согласно ей, американский лидер Джо Байден должен был бы «представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение» о том, следует ли ввести санкции против 35 россиян. По версии законодателей, включенные в список лица якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека. В перечень были внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В перечень тогда вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список также были включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в указанный перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.