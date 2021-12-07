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21:17 (мск), источник: BFM.ru

США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2»

Из согласованного проекта оборонного бюджета США убрали положение о введении санкций против «Северного потока — 2». Кроме того, из документа, который опубликован профильным комитетом палаты представителей, исчез запрет на покупку американцами суверенных долговых обязательств России. Однако, в проекте на полмиллиарда увеличилась сумма на инициативу военного сдерживания — до 4 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

Также проект оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Это на 50 млн больше, чем запрашивала американская администрация.

Документ должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден. Дальнейшие поправки также не исключены.
Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих рестрикций.

Белый дом, который выступает против санкций относительно компании — оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

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