21:17 (мск), источник: BFM.ru
США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2»
Из согласованного проекта оборонного бюджета США убрали положение о введении санкций против «Северного потока — 2». Кроме того, из документа, который опубликован профильным комитетом палаты представителей, исчез запрет на покупку американцами суверенных долговых обязательств России. Однако, в проекте на полмиллиарда увеличилась сумма на инициативу военного сдерживания — до 4 миллиардов долларов, передает РИА Новости.