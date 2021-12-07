Байден предупредил Путина об «экономических и иных мерах» в случае эскалации на Украине

«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженными силами России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — говорится в заявлении.
Также главы государств обсудили российско-американский диалог по стратегической стабильности, о вирусах-вымогателях и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран.
«В режиме видеоконференции состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров.
Владимир Путин и Джо Байден общались по видеосвязи сегодня. Телемост был организован при помощи защищенной линии видеосвязи, которая использовалась впервые. Российский президент вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры продлились чуть более двух часов.