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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден предупредил Путина об «экономических и иных мерах» в случае эскалации на Украине

Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров в видеоформате президентов США и России. В нем говорится, что в ходе беседы Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации и возвращению к дипломатии в ситуации вокруг Украины. Господин Байден предупредил российского президента, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и иные» меры.

Источник: Twitter

«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженными силами России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — говорится в заявлении.

Также главы государств обсудили российско-американский диалог по стратегической стабильности, о вирусах-вымогателях и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран.

«В режиме видеоконференции состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров.

Владимир Путин и Джо Байден общались по видеосвязи сегодня. Телемост был организован при помощи защищенной линии видеосвязи, которая использовалась впервые. Российский президент вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры продлились чуть более двух часов.

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