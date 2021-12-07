7 декабря, источник: Daily Storm
Путин предложил обнулить все ограничения на работу дипмиссий России и США
Онлайн-переговоры российского и американского лидеров длились два часа.
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние онлайн-переговоры. Чтобы улучшить российско-американские отношения, глава РФ предложил своему коллеге аннулировать все ограничения на работу дипмиссий. На встрече Путин подчеркнул, что не нужно «перекладывать ответственность на плечи России» за освоение украинской территории НАТО. Он также напомнил об игнорировании Киевом Минских соглашений и провокационных действиях в Донбассе.
В разговоре с Джо Байденом Владимир Путин заявил, что их сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.
«С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — сказано в стенограмме на сайте Кремля.
Известно, что Байден в ходе видеоконференции акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ. «Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — написано в заявлении.
Отмечается, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. Лидеры двух стран условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
Ранее Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. Согласно ему, США готовы ответить серьезными экономическими санкциями в случае военной эскалации России на территории Украины: «Президент Байден выразил глубокую озабоченность со стороны США и их европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и союзники ответят жесткими экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации».
Он также выразил поддержку суверенитету Украины и призвал к «возврату к дипломатии». Помимо украинской проблемы, главы двух государств обсудили совместную работу по региональным вопросам, например по Ирану. Среди других тем разговора стала необходимость отдельного диалога об угрозе программ-вымогателей, отметили в Белом доме.
Состоявшийся разговор президентов России и США — пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее они трижды общались по телефону, а в середине июня провели очную встречу в Женеве.
Дарья Эрозбек