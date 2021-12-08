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07:42 (мск), источник: © РИА Новости

Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Источник: © РИА Новости

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она на слушаниях в сенате.

Нуланд предостерегла Россию от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России.
Виктория Нуланд

«Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украина сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни», — добавила она.

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Нуланд также утверждает, что за последние годы значительно изменилось восприятие украинцами России. «Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того», — сказала она с сарказмом.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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