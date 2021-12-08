Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото) Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
09:54 (мск), источник: Ведомости

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет без санкций против России

Палата представителей США 7 декабря одобрила оборонный бюджет страны на 2022 г., сообщила New York Times. В финальную версию документа, в частности, не вошли санкции против газопровода «Северный поток-2».

Источник: AFP 2021

За финальную версию бюджета проголосовали 363 конгрессмена, против — 70. Теперь документ пойдет на утверждение сенату, он может рассмотреть документ уже на этой неделе, отметило издание. Общий объем оборонного бюджета, указанный в документе, составил $770 млрд.

25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате.

Накануне финальную версию проекта бюджета опубликовал профильный комитет палаты представителей. В проект бюджета помимо санкций против «Северного потока-2» не вошло и положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России, а также санкциях против 35 россиян, подозреваемых в нарушении прав человека.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.

Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Реально ли отключить Россию от SWIFT
Рынок не отреагировал на угрозы США отрезать Россию от мировой финансовой системы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь