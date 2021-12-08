Белый дом объяснил позицию Байдена по Украине на переговорах с Путиным

По его словам, Байден был предельно откровенен во время этого разговора и открыто выражал свою поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Я вам скажу четко и прямо, что он [Байден] не давал таких обязательств. <…> Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться», — сказал Салливан журналистам.
Помощник президента США также отметил, что Байден не стал уступать Путину в вопросах, связанных с вступлением Украины в альянс и не намерен сокращать присутствие американского контингента в регионе. Напротив, в случае военного вторжения России в Украину, он пообещал поставить в страну оборонительную технику, укрепить положение союзников по НАТО в Восточной Европе, а также объявить России жесткие экономические санкции.
В конечном итоге, Путин и Байден договорились, что их администрации займутся более детальным рассмотрением вопросов, которые были озвучены в ходе переговоров.
Также, по словам Салливана, в четверг, 9 декабря, Байден проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие именно темы лидеры намерены обсудить, помощник Байдена не уточнил.
Закрытые переговоры Байдена и Путина состоялись вечером 7 декабря. Главы государств два часа обсуждали вопросы, связанные с Украиной и ее вступлением в НАТО, а также распространенную в западных СМИ информацию о том, что Россия готовит вооруженное вторжение в Украину. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в повестке саммита стоял вопрос о продвижении НАТО к границам России, а также обсуждение инициативы Путина о создании юридической гарантии, согласно которой альянс не будет расширяться на восток.
Кроме того, лидеры обсудили исполнение договоренностей, достигнутых в ходе прошлых переговоров в Женеве, которые состоялись в июне 2021 года. Также предполагаемой темой минувших переговоров была ситуация в Афганистане, обострившаяся после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан»*.
*террористическая организация, деятельность в России запрещена.