12:54 (мск), источник: Life.ru
Конец эпохи Меркель: Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
После встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером в президентском дворце он вернётся в парламент и примет присягу.
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Бундестаг утверждает новое Правительство Германии. Парламентарии, как и ожидалось, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.
Шольц получил 395 голосов депутатов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю — согласно конституции ФРГ глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить нового канцлера, после чего он вернётся в парламент и примет присягу.
Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию «Христианско-демократический союз» к победе на выборах.
В этом случае она стала бы вторым по длительности службы канцлером ФРГ после Отто фон Бисмарка. Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок.