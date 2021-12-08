Власти свяжут решение о QR-кодах с уровнем коллективного иммунитета

У федерального центра пока нет финального решения о том, принимать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте или нет, рассказал РБК источник, участвующий в обсуждении вопроса, и подтвердили федеральный чиновник, собеседник в Госдуме и источник, близкий к администрации президента.
Финальное решение по ним будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — уровня коллективного иммунитета от коронавируса, темпов вакцинации, показателей смертности и т. д., утверждают источники РБК.
По словам источника РБК, принимающего участие в обсуждении законопроектов, они с большой долей вероятности пройдут первое чтение в Госдуме (запланировано на 16 декабря). Скорее всего, оба документа полностью пройдут через нижнюю палату парламента, то есть будут приняты во всех трех чтениях, но дальнейшая их перспектива в настоящее время неясна, уточняет федеральный чиновник.
После Госдумы все законопроекты обязательны к рассмотрению Советом Федерации, а затем документы подписывает президент. Согласно Конституции, глава государства может отклонить принятый закон, после чего Госдума и Совет Федерации должны рассмотреть его вновь. Владимир Путин пока не высказывал своего отношения к законопроектам о QR-кодах публично.
Источники РБК рассказывали, что в случае принятия законопроектов в них могут внести поправки, согласно которым можно будет получать QR-коды на основании наличия антител, а также разрешить посещать общественные места и передвигаться на воздушном и железнодорожном транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста не только во время переходных периодов, а в целом во время действия ограничительных мер.
Какие меры борьбы с эпидемией предлагают законопроекты
Речь идет о законопроектах, которые 12 ноября в Госдуму внесло правительство. Согласно инициативе, посещение общественных мест (их перечень должны установить губернаторы) и передвижение на самолетах и поездах будет возможно на основании документа о вакцинации, перенесенном заболевании коронавирусом либо же медотвода.
При этом в случае с общественными местами предполагается переходный период до 1 февраля, когда возможно будет их посещение в том числе на основании отрицательного ПЦР-теста.
То же самое касается передвижения на транспорте, но поездки и перелеты по отрицательным ПЦР-тестам возможны только «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство».
Что показывают опросы общественного мнения
В настоящее время документы направлены в рассылку в регионы до 14 декабря. Законопроекты о QR-кодах вызвали социальное напряжение, признает один из собеседников РБК. После внесения законопроектов в ряде регионов проходили акции протеста: к примеру, в Костроме, Иркутске, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге.
Социология показывала в той или иной мере отрицательное отношение к возможному введению QR-кодов около двух третей россиян, сказали два источника, знакомых с данными закрытых исследований.
В «Единой России» опасаются, что «принятие законопроектов могло бы стать для партии второй пенсионной реформой», ударив по рейтингам, рассказал РБК один из членов партии. 10 июня 2018 года, за несколько дней до того, как было объявлено о реформе пенсионной системы, электоральный рейтинг партии власти составлял 47,8%, через десять дней после — 38,7% (данные ВЦИОМа). По состоянию на 28 ноября 2021 года он составляет 28,6%. Электоральный рейтинг президента, по данным ФОМ, тогда снизился за неделю с 62 до 54%, а число доверяющих — с 75 до 67%. По данным ВЦИОМа, уровень доверия главе государства тогда снизился с 45,4 до 42%.
|Какие данные у публичных опросов
|Согласно официально опубликованным данным опросов, 54% респондентов (опрос SuperJob 10−11 ноября) дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане; 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолетах, 2% выступили за такую меру только в самолетах, 1% — только в поездах. При этом, согласно данным ВЦИОМ (опрос проводился 14 ноября), более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса (63% среди жителей Москвы, 64% среди жителей Санкт-Петербурга), 32% относятся к ней отрицательно, а 9% — безразлично.
Повлияли ли законопроекты на коллективный иммунитет
По состоянию на 3 декабря уровень коллективного иммунитета в России составил 53,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, абсолютный лидер по этому направлению — Севастополь, где этот показатель достиг 80,8%. Уровень выше 72% показывают Чукотка, Тува, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.
Уровень коллективного иммунитета оперштаб по борьбе с распространением коронавируса рассчитывает по специальной модели, учитывающей, помимо числа вакцинированных, также переболевших не ранее, чем полгода назад.
По состоянию на 12 ноября, когда были внесены законопроекты о QR-кодах, оперштаб оценивал уровень коллективного иммунитета в 49%.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин поставил профильным ведомствам задачу актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, «имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%». 10 ноября Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством заявила, что желательно довести уровень коллективного иммунитета до 95%: «Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, говорят, что 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь [на уровне] 90−95%, мы пока оставляем не менее 80%».
Вакцинация первым компонентом вакцины по состоянию на 3 декабря проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз, сообщала Голикова.
РБК направил запрос в Минздрав и оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
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