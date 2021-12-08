Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия впервые за 12 лет отправила на МКС космического туриста После долгого перерыва Россия отправила в космос двух туристов - японского миллиардера и его помощника. Они будут проводить там опыты: как научные, так и шутливые
Фоторепортажи
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

Госдума приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «О полиции». Нововведения расширят полномочия полицейских.

Источник: РИА "Новости"

Так, правоохранители смогут проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта.

Кроме того, сотрудники МВД смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ.

Документ был принят с рядом поправок, в частности, из него исключена норма о праве полицейского применить огнестрельное оружие при совершении задерживаемым действий, которые можно трактовать как угрозу. Также исключено положение, освобождающее сотрудников правоохранительных органов от ответственности за действия при исполнении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Назван необычный симптом заражения «омикроном» у детей
Минск запретит ввозить продукты из Европы. Чего лишатся белорусы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь