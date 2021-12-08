13:00 (мск), источник: Газета.Ру
Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции
Госдума приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «О полиции». Нововведения расширят полномочия полицейских.
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Так, правоохранители смогут проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории.
Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта.
Кроме того, сотрудники МВД смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ.
Документ был принят с рядом поправок, в частности, из него исключена норма о праве полицейского применить огнестрельное оружие при совершении задерживаемым действий, которые можно трактовать как угрозу. Также исключено положение, освобождающее сотрудников правоохранительных органов от ответственности за действия при исполнении.