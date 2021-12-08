В Кремле обозначили дальнейшие шаги в развитие диалога Путина и Байдена

«Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. [Ответить], когда это будет точно, пока не представляется возможным», — сказал он журналистам.
По словам Пескова, президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты их представителей, надо пообщаться еще раз. При этом он отметил, что формат будущих переговоров не обозначался.
«Формат неважен. Этот формат (видеоконференция. — Ред.) позволяет достаточно откровенно разговаривать, этот формат Путину понравился», — заявил пресс-секретарь Кремля.
Отвечая на вопрос, говорил ли Байден о Путину о намерении воздействовать на Германию, чтобы остановить проект «Северный поток — 2» (СП-2), если российские войска войдут на Украину, Песков подчеркнул, что СП-2 во время диалога никак не упоминался.