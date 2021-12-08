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13:44 (мск), источник: Известия

В Кремле обозначили дальнейшие шаги в развитие диалога Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден условились назначить своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. [Ответить], когда это будет точно, пока не представляется возможным», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты их представителей, надо пообщаться еще раз. При этом он отметил, что формат будущих переговоров не обозначался.

«Формат неважен. Этот формат (видеоконференция. — Ред.) позволяет достаточно откровенно разговаривать, этот формат Путину понравился», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Отвечая на вопрос, говорил ли Байден о Путину о намерении воздействовать на Германию, чтобы остановить проект «Северный поток — 2» (СП-2), если российские войска войдут на Украину, Песков подчеркнул, что СП-2 во время диалога никак не упоминался.

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