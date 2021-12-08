14:09 (мск), источник: РБК
В Кремле заявили о невозможности воссоздать СССР
Дмитрий Песков выразил уверенность, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд понимает, что Советский Союз никто не вернет.
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Воссоздать Советский Союз невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Последняя накануне предположила, что Владимир Путин в качестве проекта своего наследия стремится вернуть СССР.
Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.
Выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, Нуланд заявила, что Россия рассматривает Украину и другие постсоветские республики как зону своего влияния. При этом она выразила опасения, что после воссоздания СССР «аппетит» российских властей не будет удовлетворен, и они пойдут дальше.
Накануне президент США Джо Байден в ходе переговоров с Путиным предупредил, что Соединенные Штаты усилят военную помощь Украине в случае вторжения России. Кроме того, он указывал на «решительные» санкции, которые могут последовать в случае эскалации.
О возможных антироссийских ограничений говорила и Нуланд. В частности, она подтвердила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций, которые «полностью отрежут Россию от мировой финансовой системы».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. «Россия не собирается ни на кого нападать. Совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — говорил Песков.