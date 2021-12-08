США намерены выделить новые инвестиции в защиту журналистов по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. США намерены выделить новые значительные суммы на финансирование усилий по защите независимых журналистов и средств массовой информации по всему миру. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии «Саммита за демократию», который состоится 9—10 декабря.
«Во время саммита мы объявим о новых значительных инвестициях в поддержку независимых СМИ, испытывающих финансовые проблемы. Наш вклад в недавно запущенный Международный фонд по поддержке выражающих общественные интересы СМИ будет наибольшим среди всех государств», — сказал Блинкен.
Инициированный Вашингтоном «Саммит за демократию» запланирован на 9—10 декабря. Он состоится в режиме видеоконференции с участием глав государств, правозащитников и бизнесменов. На мероприятие были приглашены 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США «междусобойчиком» и одним из «наиболее одиозных прожектов» Вашингтона.