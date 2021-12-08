15:56 (мск), источник: Коммерсантъ
СК Белоруссии предъявил Софии Сапеге окончательное обвинение
Следственный комитет (СК) Белоруссии заканчивает предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софии Сапеги.
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Ей предъявили окончательное обвинение по статьям о разжигании вражды, преступлении против информационной безопасности, правилах обращения с личными данными и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, сообщил председатель СК Дмитрий Гора.
По его словам, в ближайшее время защита россиянки получит дело для ознакомления. Помимо россиянки по делу проходят бывшие сотрудники телекоммуникационной компании «Белтелекома» и еще несколько человек, которые «выкладывали персональные данные в незаконные Telegram-каналы», утверждает глава белорусского СК, которого цитирует БелТА.
Софию Сапегу задержали в мае во время вынужденной посадки самолета Ryanair вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Россиянка заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ей грозит минимальный срок, составляющий шесть лет тюрьмы. Следствие считает, что она занималась администрированием Telegram-канала «Черная книга Беларуси», признанного в Белоруссии экстремистским. С 20 октября россиянка находится под домашним арестом в квартире родителей в городе Лиде. Защита девушки говорила, что ее могут экстрадировать в Россию только после приговора. По словам источников BBC, девушка в последнее время находится в тяжелом психологическом состоянии.