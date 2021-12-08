Путин присвоил замминистра обороны Евкурову звание генерал-полковника

Также звания генерал-полковника присвоены заместителю главкома ВКС Андрею Юдину и начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому.
Шестерым военнослужащим присвоены звания генерал-лейтенанта, 11-ти — генерал-майора. Четверо военных стали контр-адмиралами.
Президент назначил господина Евкурова замминистра обороны в июле 2019 года. Тогда же ему присвоили звание генерал-лейтенанта. В 2008—2019 годах господин Евкуров возглавлял Ингушетию. Он досрочно ушел в отставку после митингов в Ингушетии, прошедших из-за установления границы с Чечней.