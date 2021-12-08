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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин присвоил замминистра обороны Евкурову звание генерал-полковника

Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров повышен в звании до генерал-полковника. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Также звания генерал-полковника присвоены заместителю главкома ВКС Андрею Юдину и начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому.

Шестерым военнослужащим присвоены звания генерал-лейтенанта, 11-ти — генерал-майора. Четверо военных стали контр-адмиралами.

Президент назначил господина Евкурова замминистра обороны в июле 2019 года. Тогда же ему присвоили звание генерал-лейтенанта. В 2008—2019 годах господин Евкуров возглавлял Ингушетию. Он досрочно ушел в отставку после митингов в Ингушетии, прошедших из-за установления границы с Чечней.

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