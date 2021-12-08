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17:31 (мск), источник: ТАСС

Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Президент Украины отметил важность «личной роли» Джо Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе.

Источник: Reuters

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский положительно высказался о факте состоявшихся во вторник переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С таким заявлением он выступил в среду на совместном с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем брифинге.

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«Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом Российской Федерации», — отметил украинский лидер.

В то же время он отказался дать более широкий комментарий по встрече. «Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», — отметил он. Отвечая на вопрос, почему разговор с Байденом состоится в четверг, Зеленский сообщил, что «было предложено такое время».

Кроме того, украинский лидер отметил важность «личной роли» президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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