18:25 (мск), источник: РБК
Путин назвал главный итог переговоров с Байденом
Путин впервые лично прокомментировал прошедшие накануне переговоры с американским лидером. По его словам, по некоторым вопросам у Москвы и Вашингтона есть подвижки.
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Беседа с президентом США Джо Байденом была открытой, предметной и конструктивной, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.
По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности.
«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», — сказал Путин. По его словам, лидеры предметно обсудили ситуацию вокруг Украины.
Кроме того, Путин и Байден обсудили проблему кибербезопасности, по этому вопросу им удалось наладить диалог. «Говорили подробно о кибербезопасности, констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно», — рассказал российский президент.
Путин добавил, что рассчитывает на то, что озабоченность России по вопросу возможного принятия Украины в НАТО будет услышана после переговоров с Байденом.
Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Я уже в общих чертах об этом сказал, отвечая на предыдущий вопрос [о переговорах c Байденом].
Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря и продолжались чуть больше двух часов. Президенты общались по защищенному каналу видеосвязи. Путин находился в Сочи в своей резиденции, а Байден — в Белом доме в Вашингтоне.
В сообщении Белого дома по итогам переговоров говорилось, что президент предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические ограничения против России.