Генпрокуратура предложила не заменять уголовные сроки коррупционеров штрафами

В 2016 году в России была введена статья уголовного кодекса, которая позволяет освобождать от уголовной ответственности и назначать судебный штраф за преступления небольшой и средней тяжести, если человек совершил ее впервые.
Краснов отметил, что в эту категорию попадают ряд коррупционных составов. По его мнению, это «вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают».
«Поэтому прокуратура подготовила поправки в закон, чтобы ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупционных преступлениях», — сказал генпрокурор «РИА Новости».
По его словам, сейчас проходят согласования, однако его ведомство уже снизило число таких уголовных дел с 1113 до 484 «организационными мерами».
Игорь Краснов также считает несправедливым, что «преступившие уголовный закон чиновники» могут претендовать на должности государственной или муниципальной службы. «Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны», — добавил он.
По мнению генпрокурора, есть виды профессий, где нужна «кристально чистая репутация».
Верховный суд в феврале внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке. Он предложил отнести к проступку более 100 составов преступлений, включая более полусотни — в сфере экономики, из них почти 30 — в сфере предпринимательской деятельности.