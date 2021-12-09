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04:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев заявил о готовности на уступки Москве только в непринципиальных вопросах

Украина готова пойти на уступки России, но только на условиях взаимности и в непринципиальных для Киева вопросах, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что в случае эскалации военного конфликта западные союзники окажут Украине экономическую помощь, а при необходимости помогут усилить армию.

Источник: AP 2021

«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция. Требования должны быть рациональными и законными», — заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Он добавил, что на случай войны между Россией и Украиной западные партнеры Киева согласовывают «комплексный пакет мер по сдерживанию» Москвы, включающий «беспрецедентные санкции», которые приведут к «катастрофе для российской экономики».

Украинский министр также прокомментировал позицию России в отношении вступления Украины в НАТО. По его словам, Москва требует от Киева отказаться от собственной внешней политики, что нелегитимно.

Президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО на восток «очень чувствительной темой» и одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России. Эта тема, в частности, обсуждалась на переговорах российского президента с американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря. На переговорах Россия и США договорились обменяться предложениями по вопросам безопасности. Путин отметил, что Москва передаст «свои соображения» в течение нескольких дней.

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