Киев заявил о готовности на уступки Москве только в непринципиальных вопросах

«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция. Требования должны быть рациональными и законными», — заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он добавил, что на случай войны между Россией и Украиной западные партнеры Киева согласовывают «комплексный пакет мер по сдерживанию» Москвы, включающий «беспрецедентные санкции», которые приведут к «катастрофе для российской экономики».
Украинский министр также прокомментировал позицию России в отношении вступления Украины в НАТО. По его словам, Москва требует от Киева отказаться от собственной внешней политики, что нелегитимно.
Президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО на восток «очень чувствительной темой» и одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России. Эта тема, в частности, обсуждалась на переговорах российского президента с американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря. На переговорах Россия и США договорились обменяться предложениями по вопросам безопасности. Путин отметил, что Москва передаст «свои соображения» в течение нескольких дней.