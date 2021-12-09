11:02 (мск), источник: Life.ru
Захарова: МИД прорабатывает поручения по итогам встречи Путина и Байдена
По словам официального представителя ведомства, эти поручения имеют долгосрочную основу.
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МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
«Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на «плечи» РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.