Генштаб России пообещал пресекать силовые провокации Украины в Донбассе

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств (цитата по ТАСС).
Однако, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться.
Валерий Герасимовглава Генштаба Вооруженных сил России
По его словам, информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а «военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления».
Зарубежные СМИ ранее неоднократно писали о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Владимир Путин, комментируя этот вопрос, заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность. Президент США Джо Байден сообщал, что на переговорах 7 декабря предупредил президента России: в случае нападения на Украину против России будут введены санкции, «подобных которым он никогда не видел». Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что США рассматривают несколько вариантов санкций в случае вторжения России на Украину, в том числе отключение России от SWIFT. В числе тех, к которым чиновники склоняются в наибольшей степени, — возможность ограничения обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.