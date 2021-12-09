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15:47 (мск), источник: ТАСС

«Новые люди» внесли в Госдуму поправки в закон об иноагентах

Согласно инициативе, предлагается ввести порядок, согласно которому решение о признании иноагентом должен принимать суд, «а не Минюст на основании данных Росфинмониторинга».

Источник: AP 2021

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции «Новые люди» в четверг внесли в Госдуму поправки, которыми предлагается признавать СМИ, некоммерческие организации (НКО) и физлица иностранными агентами только по решению суда.

«Мы сегодня внесли поправки в закон об иноагентах», — сказал член фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев на пленарном заседании нижней палаты в четверг.

Как сообщает пресс-служба фракции, инициативой предлагается ввести порядок, согласно которому решение о признании иноагентом должен принимать суд, «а не Минюст на основании данных Росфинмониторинга». Также парламентарии предлагают «обязать государство доказывать, что есть связь между получением денег и работой» СМИ или НКО.

«Перестать заставлять физлиц-иноагентов маркировать личные сообщения и отчитываться о личных расходах. Сначала предупреждать и лишь при повторном нарушении запускать процедуру признания иноагентом», — говорится в сообщении пресс-службы.

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