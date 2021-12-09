Путин: законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан

«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — обратился глава государства к руководителю Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирине Боровой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Ирина Боровая попросила Путина дать поручения дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.
Как отметил президент, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Власти РФ постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с QR-кодами.