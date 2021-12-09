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16:49 (мск), источник: ТАСС

Путин: законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться к готовности к этому всей системы.

Источник: РИА "Новости"

«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — обратился глава государства к руководителю Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирине Боровой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ирина Боровая попросила Путина дать поручения дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.

Как отметил президент, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Власти РФ постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с QR-кодами.

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