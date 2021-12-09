Путин сообщил о работе над законом по закреплению в УК понятия пыток

«Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления “пытки”. Такая работа уже идет, во всяком случае, вопрос в Совете Федерации поднят и над этим работают», — сказал президент.
Комментируя вопрос Меркачевой о ситуации с обнародованием данных о пытках в колониях и, зачастую отсутствия наказания применившим пытки, Путин заявил, что Центральный аппарат Следственного комитета проводит предварительное расследование.
«Вопрос, безусловно, очень важный, я следил за тем, что происходит, за этой информацией, нужно внимательно в этом разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета как раз проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны и которые рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Здесь, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — сказал президент.
О пытках в колониях стало известно в начале октября. Правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть материалы со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения.
25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.