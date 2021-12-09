17:31 (мск), источник: BFM.ru
Путин: мигранты должны приезжать в Россию уже зная язык и законы
Президент назвал этот вопрос одним из важнейших в социальной и экономической сфере.
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Мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости.
При этом президент подчеркнул важность адаптации мигрантов, и отметил, что полностью согласен с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет.
«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев», — отметил Путин.
По его словам, Россия довольно подробно разговаривает об этом с коллегами из стран СНГ, в частности, недавно готовность содействовать высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало», — подчеркнул Путин.
В России за этот год поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос в три раза по сравнению с предыдущим.