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22:35 (мск), источник: РБК

ФСБ обвинила украинский корабль «Донбасс» в создании угрозы мореплаванию

Корабль ВМС Украины не реагирует на предупреждения и продолжает двигаться в сторону Керченского пролива.

Источник: РИА "Новости"

Корабль ВМС Украины «Донбасс» движется к Керченскому проливу, на требования изменить курс он не реагирует. Его действия создают угрозу мореплаванию, заявили в ФСБ, передает «РИА Новости».

«В настоящее время “Донбасс” находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, 9 декабря корабль снялся с рейда Мариуполя и двинулся в сторону Керченского пролива. «Заявок… на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — отметили в ведомстве.

В 13:45 сопровождающий его российский корабль береговой охраны направил «Донбассу» предупреждение о необходимости соблюдения требований российского законодательства по прохождению Керченского пролива. Однако в ответ с украинского корабля сообщили, что пересекать пролив не планируют.

Корабль управления «Донбасс» был построен в 1969 году в качестве плавучей мастерской. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в «Краснодон», а в 2001 году — в «Донбасс». Во время событий 2014 года в Крыму он оказался под российским контролем, но позднее его вернули Украине.

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