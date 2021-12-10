Байден и Зеленский обсудили помощь Украине, Донбасс и «Северный поток-2»

В пресс-релизе на сайте украинского президента говорится, что ключевой темой переговоров стала ситуация вокруг Украины и «перспективы активизации мирного урегулирования». Владимир Зеленский заявил о «непреклонной настроенности на поиск путей к миру в Донбассе» и отметил, что у Киева есть «четкие предложения по разблокированию мирного процесса», которые он готов обсуждать «в разных форматах».
Президенты двух стран также обсудили финансовую и политическую поддержку Украины «в продолжающемся противодействии гибридной агрессии». Зеленский сказал, что продвижение российского газопровода «Северный поток-2» «лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии». «В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины», — говорится в пресс-релизе. О каких шагах шла речь, не уточняется.
Подробности беседы лидеров двух стран рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Владимир Зеленский заявил президенту США, что Украина — «абсолютно мирное государство» и не собирается ни на кого нападать, а хочет только вернуть свои территории.
«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят — и уже это происходит — всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», — заявил Ермак в эфире украинского телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).
Он сообщил, что Байден также заверил украинского коллегу, что США введут жесткие санкции против России в случае ее агрессии против Украины. «Байден очень откровенно сказал Путину (во время их телефонного разговора. — “Ъ”) и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», — отметил Андрей Ермак. По данным пресс-службы Владимира Зеленского, президенты Украины и США «обменялись оценками о ходе и результатах переговоров» Байдена и Путина.
Джо Байден провел переговоры с президентом России во вторник, 7 декабря. Их беседа прошла по видеосвязи и продлилась два часа. По словам американского президента, он дал понять, что если Россия вторгнется на Украину, то экономические последствия будут такими, каких Владимир Путин «никогда не видел». Российский президент, отвечая на вопрос «Ъ», собирается ли Москва нападать, заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищаться.