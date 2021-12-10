Байден в разговоре с Зеленским выразил озабоченность «агрессивными действиями России»

Беседа лидеров двух стран состоялась накануне, 9 декабря. Джо Байден во время разговора «ясно дал понять», что США и их союзники считают, что обсуждать ситуацию Украины нельзя без участия украинских властей, говорится в пресс-релизе Белого дома.
«Байден выразил глубокую озабоченность США и наших европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — отмечается в пресс-релизе.
Президенты США и Украины по итогам беседы призвали Россию «снизить напряженность». Они оба «согласились, что дипломатия — лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта», уточнили в Белом доме.
«Байден подчеркнул готовность США поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата», — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что они с Джо Байденом обсудили помощь Украине, Донбасс и «Северный поток-2». Их беседа продлилась 1,5 часа. Киев также утверждает, что Вашингтон пообещал предоставить ему помощь, чтобы «дать какой угодно отпор в любое время». Лидеры двух стран также «обменялись оценками о ходе и результатах переговоров» президента США и Владимира Путина. Их разговор прошел по видеосвязи 7 декабря.