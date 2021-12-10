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05:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Литва будет платить мигрантам по €1 тыс. за возвращение на родину

Власти Литвы решили начать выплачивать мигрантам по €1 тыс., чтобы те добровольно возвращались на родину, сообщила глава литовского МВД Агне Билотайте. Также беженцам оплатят билет на самолет.

Источник: РИА "Новости"

Изначально планировалось выделять мигрантам по €300, но эту сумму решили увеличить после того, как Литва отклонила большинство их заявок на получение убежища. Статус беженца получили только 54 из 3272 просителей.

«Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит количество мигрантов, добровольно возвращающихся (в страны происхождения. — “Ъ”)», — пояснила министр агентству AFP.

Миграционный кризис обострился в ноябре из-за наплыва мигрантов, которые хотят через территорию Белоруссии попасть в Европу. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что к кризису привел, в частности, отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев. Польша до 1 марта запретила посторонним находиться у границы с Белоруссией. ЕСПЧ запретил высылать из Польши мигрантов обратно в Белоруссию.

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