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09:29 (мск), источник: ТАСС

Талибы надеются на помощь России в борьбе с ковидом

КАБУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане ожидает помощи от России в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Минздрава в правительстве, назначенном «Талибаном», Джавид Хажир.

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Источник: AP 2021

«Сейчас многие страны, в том числе Россия, оказывают Афганистану гуманитарную помощь, — подчеркнул Хажир. — Конечно, мы ожидаем содействия от России во многих областях, особенно в сфере здравоохранения, и помощи в борьбе с коронавирусом».

По словам представителя Минздрава, главной трудностью, с которой столкнулся Афганистан в текущий период распространения коронавируса, стал недостаток финансирования, поскольку зарубежные организации фактически прекратили оказывать поддержку, а страна «не располагает достаточным бюджетом и оснащением для самостоятельной борьбы с пандемией».

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением около 39 млн человек выявлено более 157 тыс. случаев COVID-19, 7 317 инфицированных скончались. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.

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