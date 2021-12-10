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12:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совфеде рассказали о провокации Украины в Керченском проливе

Сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что действия украинского судна Донбасс, приблизившегося к Керченскому проливу, были явной провокацией, которая, к счастью, не вылилась во что-то более серьезное. Он добавил, что Украина отслеживала реакцию России и приняла решение не предпринимать попытку прохода через пролив.

Источник: РИА "Новости"

Действия украинского судна «Донбасс», приблизившегося к Керченскому проливу, были явной провокацией, которая, к счастью, не вылилась во что-то более серьезное, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Украина внимательно отслеживала реакцию России и приняла решение не предпринимать попытку прохода через пролив.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования России об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

Кому-то на Украине, очевидно, неймется, и они решили пойти по стопам бывшего президента страны Петра Порошенко с его проходом через Керченский пролив. Ситуацию они сами внимательно отслеживали, видели, что происходит с нашей стороны, реакцию Федеральной службы безопасности, и в итоге приняли правильное решение: остановились и больше не пытались совершить попытку прохода через пролив.
Сергей Цеков

Политик отметил, что провокацией это является ввиду того, что украинские суда имеют право проходить через пролив. Для этого нужно только подать заявку и согласовать время. Но страна решила проигнорировать это правило.

«Все суда проходят через Керченский пролив по согласованию, это нормальная практика, согласуются время, маневры. Дело в том, что это очень сложный пролив, у него небольшая глубина, вместе с тем, там довольно интенсивное движение разных судов: торговых, рыболовецких. И все они ждут в очереди разрешения на проход. Надеюсь, в будущем, если такая ситуация повторится, Украина просто оставит заявку», — сказал сенатор.

Он также напомнил, что в то же время, когда совершалась провокация, президент Украины Владимир Зеленский вел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Политик заметил, что может здесь и есть какая-то связь, но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно.

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