14:10 (мск), источник: Daily Storm
В Кремле обвинили в непрофессионализме Сокурова за спор с Путиным
Президент такого не терпит, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым, который заявил о кризисе федеративности в стране. Путин в ходе прений сделал замечание режиссеру, напомнив, что заседание СПЧ — это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Daily Storm, что высказывание Сокурова было непрофессиональным, и поэтому вызвало жесткую реакцию Путина.
Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы.
«Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — добавил официальный представитель Кремля.
9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ, проходившем в формате видеоконференции, к Путину обратился Сокуров. Он заявил главе государства, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, предложив отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
Сокуров рассказал, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики, перечислив имена арестованных лидеров протеста и призвав освободить их. Режиссер предположил, что в федерации «русских многие начинают не любить». «С нами хотят расстаться», — утверждал он, ссылаясь на мнения собеседников из Кавказа. «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», — заключил Сокуров.
Однако российский лидер не согласился с такой точкой зрения режиссера. По мнению Путина, со стороны Сокурова это было «не выступление, а манифест, набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан». Президент отметил, что голосование по поправкам в Конституцию стало доказательством того, что сепаратизма в России никто не хочет, в том числе чеченский народ.
Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать.
«Дагестан — это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — обратился российский лидер к Сокурову.
При этом член СПЧ пытался вставить реплику о Конституции, которой «уже сто лет», однако Путин призвал его не превращать беседу в ток-шоу: «Спокойно! У нас же сейчас с вами не дискуссия. У нас обмен мнениями, а то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем перебивать друг друга, не переставая».
Президент также упрекнул режиссера за то, что тот поднял тему межнациональных отношений: «Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки».
«Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Так перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать», — ответил ему Путин.
Президент также во время дискуссии отметил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением. «Потому что Вы говорите всегда искренне. Но, прямо скажем, далеко не всегда точно», — обратился он к режиссеру.
В завершение беседы российский лидер позвал Сокурова в гости: «Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую».
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что встреча с главой государства длилась более пяти часов. Президент реагировал спокойно и практически на каждое выступление «давал достаточно серьезный расклад», анализировал сказанное, сообщил правозащитник.
Андрей Довлатов