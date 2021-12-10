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19:52 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД РФ заявили, что Россия и Запад подошли к критической черте

Российский МИД призвал западные страны к диалогу по гарантиям безопасности, отметив, что отношения между партнерами деградируют и в настоящее время «подошли к критической черте». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«Отмечаем выраженную Президентом США Дж. Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что отказ США и других стран НАТО от размещения ударных систем вооружений на территории граничащих с Россией стран должен быть закреплен юридически.

Ранее в ведомстве предостерегли от «втягивания» Украины в НАТО, так как это может привести к размещению в стране ударных ракетных комплексов с минимальным временем подлета к России. Дипломаты отметили, что «безответственное поведение» западных стран угрожает безопасности России и может привести к масштабному военному конфликту в Европе.

Дмитрий Малов

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