В НАТО не намерены идти на компромисс с РФ по поводу права Киева присоединиться к альянсу

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу. Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готов ли альянс отказаться от обещания «со временем принять» Украину и Грузию, которое лидеры НАТО дали Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году.
Генсек подчеркнул, что вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО могут решать только эти государства и страны альянса, а Россия не имеет никакого права вето в этом деле.
Ранее в пятницу МИД РФ распространил заявление о диалоге с США и другими странами Запада. Согласно этому документу, Россия настаивает на выработке в конкретный промежуток времени серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности со странами НАТО.
Как отметили в дипломатическом ведомстве, западные партнеры утверждают, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса и никто не должен в этот процесс вмешиваться.
В этой связи МИД РФ напомнил, что, помимо Вашингтонского договора, у стран НАТО есть обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ.
«Однако в нарушение принципа неделимости безопасности, как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству, все эти годы НАТО последовательно продвигалась на Восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности», — говорится в заявлении.
Россия давно привлекает внимание к недопустимости подобного развития событий, напомнили в министерстве.
«За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом», — подчеркнули в МИД РФ.
«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ “не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”, — информировали в министерстве.