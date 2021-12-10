Зеленский допустил референдум по Донбассу и переговоры с Путиным

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал он в интервью телеканалу «1+1» (цитата по «Интерфакс-Украина»).
По словам Зеленского, благодаря США может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. Глава государства отметил, что здесь есть «очень тонкий такой хирургический момент», который заключается в том, как не потерять «нормандский формат».
«Потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Для нас это очень важно — не потерять, поскольку в нем заинтересован [президент Франции Эмманюэль] Макрон», — пояснил он.
Кроме того, Зеленский не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. «Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал президент Украины.
Вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе.
В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. 26 апреля Зеленский заявил, что готов провести встречу «где угодно», а 1 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал, что Киев готов к переговорам «когда угодно».
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по возможной встрече ведутся с участием замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака, но пока все это лишь «гипотетический набросок».
В Кремле утверждали, что организацию встречи затрудняет невыполнение Киевом минских соглашений и нереализованные, с точки зрения Москвы, ожидания в демократичности Владимира Зеленского.
2 сентября Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. Он отмечал, что переговоры должны быть хорошо подготовлены. По его словам, в плане подготовки есть проблемы с определением тем для обсуждения. «Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений», — говорил пресс-секретарь.
12 сентября Никифоров вновь сказал, что встреча между президентами зависит от готовности России говорить на тему Крыма. «Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет», — заметил он.
17 октября Песков заявил, что Путину сложно общаться с Зеленским из-за того, что тот называет Россию участником конфликта в Донбассе. «Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает, что говорит», — говорил пресс-секретарь.
Песков также прокомментировал призыв Зеленского организовать встречу «нормандской четверки». Он заметил, что для собрания глав государств нужно «провести домашнюю работу». Необходимость саммита, по его словам, определят министры, которые поймут, готов ли фундамент для встречи.
7 декабря Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Их онлайн-встреча продолжалась больше двух часов. Президенты разговаривали по защищенному каналу видеосвязи. Путин находился в сочинской резиденции, а Байден — в Белом доме.
Американский президент на встрече заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с украинской границей, сообщили в Кремле.
«Он [Байден] ясно дал понять, что США и наши союзники дадут решительный ответ в случае военной эскалации в виде серьезных экономических и иных мер», — сообщил Белый дом после переговоров.
Практически сразу после переговоров с Путиным Байден пообщался с Зеленским. Украинский президент заявил американскому коллеге о готовности к прямым переговорам с Путиным.
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