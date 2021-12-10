Кадыров призвал проверить слова Сокурова о России на экстремизм

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!», — написал Кадыров.
Как считает глава Чечни, правоохранителям стоит дать оценку высказываниям режиссерам. Кадыров допускает, что в утверждениях Сокурова присутствовали утверждения «антигосударственного и экстремистского характера».
«Не нравится мне эта продажная морда!», — заключил Кадыров.
9 декабря Сокуров сообщил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими. Режиссер предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Глава государства не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма.
«Дагестан — это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил Сокурова Путин, попросив не превращать встречу в ток-шоу.
Также в Кремле оценили возможность ареста Сокурова после спора с Путиным.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.