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10 декабря, источник: Газета.Ру

Кадыров призвал проверить слова Сокурова о России на экстремизм

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова кинорежиссера Александра Сокурова, предложив проверить его недавние высказывания на экстремизм. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Источник: РИА "Новости"

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!», — написал Кадыров.

Как считает глава Чечни, правоохранителям стоит дать оценку высказываниям режиссерам. Кадыров допускает, что в утверждениях Сокурова присутствовали утверждения «антигосударственного и экстремистского характера».

«Не нравится мне эта продажная морда!», — заключил Кадыров.

9 декабря Сокуров сообщил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими. Режиссер предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Глава государства не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма.

«Дагестан — это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил Сокурова Путин, попросив не превращать встречу в ток-шоу.

Также в Кремле оценили возможность ареста Сокурова после спора с Путиным.

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