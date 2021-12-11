Дорожным камерам разрешат фиксировать новые нарушения

О пересмотре стандарта с требованиями к дорожным камерам «Ъ» рассказали в Росстандарте. ГОСТ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, сообщили в агентстве по метрологии, утверждение документа запланировано на первый квартал 2022 года.
В МВД России, отвечая на запрос «Ъ», подтвердили лишь, что работы по пересмотру стандарта «продолжаются», давать комментарии «преждевременно».
Действующий ГОСТ Р 57144 с требованиями к дорожным камерам вступил в силу 1 июня 2017 года. В документе представлена классификация комплексов, перечень фиксируемых нарушений, минимальная и максимальная дальность измерений и т. д. В новом стандарте («Ъ» удалось ознакомится с проектом) вводится ряд новых норм.
Так, впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение. Соответствующий термин, напомним, был введен ПДД еще в 2016 году. КоАП планировалось дополнить штрафом за опасное вождение в 5 тыс. руб.— соответствующие поправки прошли первое чтение в 2017 году, но дальше дело не пошло. В 2021 году санкция (уже в 3 тыс. руб.) за опасное вождение попала в проект нового КоАП от Минюста, но сроки принятия документа также неизвестны.
Многие юристы, а также ряд депутатов Госдумы считают, что термин «опасное вождение» сложен для восприятия и нуждается в корректировке.
Проект ГОСТа предусматривает, что до принятия соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет.
Из проекта можно также сделать вывод, что в перспективе в России вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги). Подобная практика, напомним, применялась на протяжении семи лет и была прекращена в 2021 году, о чем рассказывал «Ъ» в сентябре.
Официально причину решения МВД не называло, однако ранее суды по жалобам граждан неоднократно признавали штрафы за среднюю скорость незаконными.
В стандарте планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение.
В частности, речь идет о невозможности объезда «контролируемого участка» (исключить возможность ухода от штрафа, если водитель превысил лимит хотя бы под одной из камер), территориальной подсудности участка фиксации (ранее бывали случаи, когда водитель пытался обжаловать штраф, но из-за протяженности участка не было понятно, в какой именно суд обращаться), а также «неизменности» скоростного режима на контролируемом участке.
Нововведения коснутся, отметим, не только стационарных камер, но и «специальных технических средства автоматической фотовидеофиксации» при их «наведении» на зону контроля. Сегодня участие человека в процессе фиксации нарушения ГОСТом не предусмотрено.
Поправка, судя по всему, позволит легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих приложение «Помощник Москвы» (разработан дептрансом Москвы) для контроля нарушителей правил стоянки.
Законность использования данного софта много лет вызывает споры в судах: истцы считают, что «Помощник» не является случаем автофиксации нарушения, так как человек со смартфоном сам решает, на какую машину навести камеру. Есть и решения Верховного суда РФ, отменяющего подобные штрафы.
К разработке ГОСТа, по данным «Ъ», привлекались сотрудники УГИБДД по Москве, производители дорожных камер, эксперты столичного Центра организации дорожного движения.
«НЦ БДД проделал большую работу при подготовке проекта нового ГОСТа, — комментируют документ в ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации).— Документ получился сбалансированным, учитывающим современные реалии, уровень развития технологий и возможности современных средств фотовидеофиксации».
Эксперт по системам фиксации нарушений и соавтор действующего ГОСТа Григорий Шухман считает, что фиксация опасного вождения с помощью камер возможна, но для этого нужна сложная система сбора и анализа нарушений с нескольких комплексов, а также возможность применения записей с мобильных комплексов (установленных, к примеру, в салоне или на крыше патрульной машины) и видеорегистраторов граждан.
Эксперт выступил против закрепления в ГОСТе квалификации смартфонов граждан как автоматических камер.
«Любое участие человека в выборе события для его фиксации, в том числе через “наведение”, влечет риск злоупотреблений конкретного исполнителя, что противоречит самому смыслу понятия “автоматическая фиксация”», — считает господин Шухман.
Во время загрузки произошла ошибка.