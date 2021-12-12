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06:58 (мск), источник: Российская газета

В ПФР пояснили, кому полагается «сельская надбавка» к пенсии

Повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, пояснили «РГ» в Пенсионном фонде.

Источник: РИА "Новости"

При этом, работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — их не основной вид деятельности.

Так, например, в сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности — сельским хозяйством, или диспетчер структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера. Сейчас, чтобы ее получать, нужно обязательно проживать на селе.

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