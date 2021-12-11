Глава МИД Украины назвал целью Киева «мир через силу»

По мнению Кулебы, Запад должен «отказаться подчиняться ультиматумам Путина по Украине и НАТО». По словам министра, Украина и ее партнеры уже разрабатывают «всеобъемлющий план сдерживания» России. Первая часть плана — «отправить Москве четкие политические сигналы», то есть «ясно дать понять, что Украина является частью Запада и будущим членом ЕС и НАТО», пишет министр. Вторая часть плана подразумевает, что в случае вторжения России на Украину Запад должен ввести «суровые» антироссийские санкции.
«Разработка этих разрушительных мер сейчас сможет избавить Запад от необходимости применять их позднее. Третья и последняя часть плана — усиление военной помощи Украине. У нас есть собственные боеспособные вооруженные силы… Однако нам нужно больше оружия, чтобы защитить себя. Важно все —от боеприпасов до медицинского оборудования, но нам особенно нужна противовоздушная и противоракетная оборона», — отмечает Дмитрий Кулеба.
Глава МИДа подчеркивает, что «цель Украины простая: мир через силу».
Соединенным Штатам и их европейским союзникам нужно говорить с Путиным, чтобы выиграть время и укрепить Украину до такого уровня, чтобы у России просто не было реальной военной возможности для вторжения. Тогда можно будет достичь справедливого мирного урегулирования для Донбасса и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО.
Осенью в зарубежных СМИ стала появляться информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину. США ожидают, что наступление начнется в начале 2022 года. Владимир Путин, комментируя эту тему, заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность. Госдеп США считает угрозу Украине со стороны России «очень серьезной». Американский президент Джо Байден уже предупредил о санкциях в случае вторжения России на Украину, «подобных которым он никогда не видел».